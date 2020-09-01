 

Новый iPad восьмого поколения получит узкие рамки и Face ID

01.09.2020, 3:30, Новости дня

В сети опубликованы чертежи планшета iPad восьмого поколения, презентация которого должна состояться уже в сентябре. Анализируя изображение, специалисты отмечают, что дизайн нового устройства мало чем будет отличаться от iPad Pro 2020.

На чертежах видны те же узкие рамки. Почти всю фронтальную площадь занимает дисплей. Однако датчик Touch ID заменен Face ID. Также на задней панели имеется одинарная видеокамера.

Скорее всего, размер диагонали экрана составит 10,84 дюйма. Подключение клавиатуры возможно через магнитные коннекторы. К устройству прилагаются двойные динамики. Кроме того, здесь предусмотрен порт USB Type-C. Как стало известно, компания Apple разрабатывает также планшет iPad Air 4 на фирменной платформе Apple A14.



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