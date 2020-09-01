В Кремле опасаются повторения белорусского сценария

01.09.2020, 2:19, Новости дня

На фоне неутихающих массовых протесов в Беларуси президенту Александру Лукашенко приходится обращаться за помощью к России. Однако за реакцией Кремля кроется сложная комбинация геополитических и внутренних проблем.

Протесты в Беларуси вдохновили продемократических активистов по всему миру.

Российские власти настороженно наблюдают за событиями, которые разворачиваются в соседней стране.

Как и Лукашенко, российский президент Владимир Путин играет доминирующую роль в национальной политике уже более двадцати лет.

На прошлой неделе российский лидер дал понять, что Кремль готов вмешаться от имени правительства Лукашенко, чтобы в случае необходимости сохранить страну под российским влиянием.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», – сказал Путин.

Аналитики считают, что за расчетами Путина скрываются геополитические интересы, а также опасения по поводу того, как белорусское продемократическое движение может аукнуться в России.

«С одной стороны, это могла быть политическая зараза, зараза из Беларуси. С другой стороны, у нас в Хабаровске своя зараза», – отмечает Андрей Колесников из московского Центра Карнеги.

В Хабаровске на протяжении нескольких недель тысячи людей выходили на улицы после того, как популярного местного губернатора отстранили от должности и арестовали по обвинению в убийстве.

Предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального усилило возмущение общественности.

Кремль отказывается возбуждать уголовное дело, настаивая, что выводы об отравлении преждевременны.

Сторонники Навального называют эту ситуацию очередным признаком того, что политическая система России столь же коррумпирована и жестока, как и в Беларуси.

Навальный работал над тем, чтобы убедить как можно больше людей голосовать за оппонентов правительства на региональных выбора, которые намечены на 9 сентября.

Однако некоторые кандидаты уже выражают беспокойство, что Беларусь может бросить нежелательную тень на подсчет голосов.

«Люди даже не задаются вопросом, будут ли фальсификации. Все уверены в том, что они будут. Главный вопрос в том, будут ли фальсификации на белорусский манер?» – отмечает политолог Борис Кагарлицкий.

Утверждения Лукашенко о победе с 80 процентами голосов подстегнули гнев общественности и способствовали разразившемуся политическому кризису.

В то время как россияне готовятся к выборам, доверие к их результатам может показать, стала ли Беларусь предвестником грядущих событий.