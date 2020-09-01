Экспертиза подтвердила систематическое употребление Ефремовым наркотиков

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01.09.2020, 2:08, Новости дня

Результаты психолого-психиатрической экспертизы подтвердили, что актер Михаил Ефремов употребляет наркотики, отрывок документа зачитала представитель потерпевших Ирина Хайруллина.

«В ходе экспертизы вы заявляете специалисту, что неоднократно и систематически употребляете наркотики, нам же говорите, что вы их не употребляете», – передает ее слова ТАСС.

Хайруллина попросила Ефремова прокомментировать несоответствие его слов в ходе экспертизы и в ходе допроса суда. «Тогда я ответил так, как было приятно психиатру», – ответил актер.

Ефремов впервые начал давать в Пресненском суде показания по делу о смертельном ДТП. Свою вину актер вновь не признал.

Актер утверждает, что не помнит, были ли он за рулем в день ДТП и не понимает, откуда у него в крови нашли следы наркотиков.

Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.



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