 

Колесникова заявила о «трансформации» в лидера протестов в Белоруссии

01.09.2020, 2:08, Новости дня

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова считает, что превращается в лидера протестов.

«Месяц назад я бы сказала, что нет. А сейчас, конечно, со мной происходят трансформации очень большие», – приводит ее слова «Коммерсант».

Как сообщила Колесникова, она «понимает, что сейчас сама принимает много решений, которые могут повлиять на ту ситуацию, которая происходит».

«И я не буду врать: мне тяжело. Мне нелегко», – сказала она, подчеркнув при этом, что ее «поддерживает очень классная команда», без которой она «не смогла бы».

Кроме того, у Колесниковой «есть очень сильная мотивация» – «это свобода людей, которые сейчас находятся в СИЗО или в тюрьмах». Она заявила, что «не сможет спокойно жить», пока эти люди «не на свободе».

«Да, я понимаю, что становлюсь этим лидером», – сообщила она.

Другой член президиума координационного совета Максим Знак заявил, что перед оппозицией «стоит задача каким-то образом преодолеть политический кризис», передает РИА «Новости».

«Задача получения власти перед нами не стоит», – отметил он.

Напомним, Колесникова и претендовавший на пост президента страны экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико объявили о создании в Белоруссии новой партии «Вместе». 

В пресс-службе штаба политика заявили, что создание партии – «инициатива штаба Виктора Бабарико», а «форма» координационного совета оппозиции «никаким образом не меняется», «это параллельная организация».



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