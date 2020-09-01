В Петербурге изобрели технологию зарядки сразу нескольких смартфонов

01.09.2020, 2:05, Новости дня

В Университете ИТМО (Санкт-Петербург) разработана новая технология зарядки сразу нескольких мобильных устройств. По словам авторов изобретения, гаджеты могут принадлежать к разным маркам и даже разным видам.

Для подзарядки батареи используется метаповерхность. Это приспособление для беспроводной передачи электрического тока, не требующая никаких адаптеров.

Российским ученым удалось решить главную проблему – обойти необходимость соблюдать уникальный протокол передачи энергии, установленный для каждого устройства. Метаповерхность создана таким образом, что она сама легко подстраивается под нужную частоту, уточняют ученые. Кстати, можно делать такие метаповерхности любой формы и площади, устанавливать их в публичных местах, в том числе и на улицах.