Новая модель умных часов Huawei будет заряжаться от смартфона

01.09.2020, 2:05, Новости дня

Китайская компания Huawei готовится вывести на рынок новые смарт-часы Watch GT 2 Pro, которые, по словам разработчика, можно будет заряжать прямо от смартфона.

По данным авторитетного источника, корпус умных часов будет обладать высокой степенью защиты от влаги (уровень 5 АТМ). Функционал у данного устройства стандартный. Как и все его собратья, он станет отслеживать основные физические параметры организма владельца и сигнализировать об отклонениях в сотне разных режимов активности.

Основной изюминкой Huawei Watch GT 2 Pro специалисты считают наличие беспроводной зарядки. Аккумулятор можно будет подпитывать от смартфона владельца умных часов. Хотя батареи должно хватать на две недели.