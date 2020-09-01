 

Самый длинный ледник на Урале полностью растаял

01.09.2020, 1:48, Новости дня

Исследователи во время экспедиции к ледникам Полярного Урала выяснили, что полностью растаял ледник МГУ, который в середине ХХ века был вторым по величине и самым длинным на Урале.

«Завершилась гляциологическая экспедиция Научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова к ледникам Полярного Урала. Исследования проводились с 19 по 28 августа по маршруту ледник ИГАН – ледник МГУ – ледник Маркова», – говорится на сайте научного центра.

Отмечается, что к самой верхней точке – леднику Маркову из-за погодных условий учёные не успели подняться. На оставшихся двух объектах исследования проведены в полном объёме.

В ходе исследований на леднике ИГАН учёные зафиксировали, что площадь приледниковых озёр, образованных в следствие таяния, в сравнении с 2018 годом визуально увеличилась.

«Когда мы были последний раз на леднике в 2010 году, там ещё оставался большой объём льда внизу. На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял», – отметил научный сотрудник МГУ Михаил Иванов.

Результаты исследований учёные передадут во Всемирную службу мониторинга ледников, департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, департамент молодёжной политики и туризма.

Ранее НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников в Антарктиде.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Компания Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

27.08 / Власти Невады задержали россиянина за попытку кражи данных у американской компании

03.08 / Спецназ вошел в здание захваченного бизнес-центра в Киеве

12.08 / Европейской части РФ предсказали арктическое вторжение

27.07 / Создан новый метод лечения вируса герпеса

11.08 / Ефремова госпитализировали из суда в бессознательном состоянии

29.07 / Стали известны подробности ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве

13.07 / Известный бренд Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса

30.07 / Российский посол согласовал встречу в МИД Белоруссии

27.07 / Правительство Молдавии инициирует новые переговоры с Россией по кредиту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска