Свидетелям защиты Ефремова пригрозили наказанием за ложные показания

01.09.2020, 1:48, Новости дня

Сторона потерпевших по делу Михаила Ефремова собирается призвать суд привлечь к уголовной ответственности свидетелей, утверждавших, что актера не было за рулем в момент ДТП, сообщила адвокат потерпевших Татьяна Головкина.

«Мы заявим ходатайство о том, чтобы судья вынесла частное определение в отношении свидетелей Александра Кобца, и Тевана Бадасяна», – приводит слова адвоката ТАСС.

Как сообщила Головкина, сторона потерпевших «полагает, что эти люди умышленно дали суду ложные показания».

Второй новый свидетель обвинения по делу Ефремова Светлана Набокина подтвердила присутствие артиста за рулем в момент ДТП. Набокина сообщила, что работает «в бистро на Смоленской площади, прямо рядом с местом, где все произошло». После ДТП она «стала снимать все на телефон» и «видела, как с водительской стороны джипа выводят мужчину».

«В тот момент я не знала, что это Ефремов. Я только помню, что этот водитель был в пиджаке и в темных брюках или джинсах», – сказала она, добавив, что «из новостей узнала, что это актер Ефремов».

Набокина сообщила, что в момент аварии видела Ефремова только со спины. На вопрос о том, как она его узнала, свидетель ответила: «Ну как статую Свободы все узнают». По ее словам, у Ефремова «характерные жесты», которые она «видела в фильмах и рекламе».

Набокина сказала, что сделала копию своей видеозаписи и заверила ее нотариально. Однако судья Елена Абрамова отказалась приобщать ее запись к делу, отметив, что имеющихся записей в деле достаточно.

Напомним, Кобец заявил об отсутствии за рулем Ефремова и о присутствии там другого человека. Позднее он признался в слепоте и употреблении алкоголя.

Гаев заявил, что Ефремов после ДТП вышел со стороны пассажирского сиденья. Гаев также признался, что был судим и отбывал срок в колонии за избиение супруги.

Бадасян заявил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.