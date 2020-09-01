 

«Ростех» представил новое оборудование для улавливания вредных выбросов в онлайн режиме

01.09.2020, 0:38, Новости дня

Инновационные датчики, мгновенно передающие информацию по Wi-Fi, представила «Росэлектроника» (дочерняя компания «Ростеха») на выставке «Армия-2020». Они служат для определения концентрации в воздухе угарного газа, метана, этанола и других загрязняющих атмосферу веществ.

Датчики можно использовать для создания систем безопасности на предприятиях и в помещениях различного предназначения. Впрочем, для мониторинга экологической обстановки в городах, например, они также годятся. Однако главной задачей устройств их создатели видят предотвращение аварийных ситуаций.

Различные газы скапливаются в закрытых помещениях, создают риски удушения или даже взрывов, поясняют специалисты. Важно выявлять опасные вещества вовремя, когда их концентрация в воздухе еще невелика.



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