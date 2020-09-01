 

Высылку из Москвы словацких дипломатов в Братиславе назвали “ожидаемым, но неадекватным” шагом

01.09.2020, 0:35, Новости дня

Высылка трех словацких дипломатов из Москвы была ожидаемым, но неадекватным шагом. Об этом 31 августа заявил глава министерства иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, слова которого приводит Novy čas.

По словам главы МИД, реакция России на высылку трех сотрудников посольства РФ в Братиславе не является ответственной. В словацких дипмиссиях работают только дипломаты, подчеркнул Корчок; роль сотрудников посольства в Москве заключается исключительно в развитии двухсторонних отношений и сотрудничества с Российской Федерацией.

31 августа МИД России объявил о высылке трех словацких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Словакии. В министерство вызвали посла Петера Припутена, которому выразили протест в связи с решением отправить на родину трех сотрудников посольства РФ в Братиславе.

6 августа Словакия выслала из страны трех российских дипломатов. По сообщению Aktuality, владельцы дипломатических паспортов являлись сотрудниками российских спецслужб и занимались разведывательной деятельностью. Высланные могли иметь отношение к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, писало издание.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel говорилось, что вероятный соучастник киллера Роман Демьянченко получил шенгенскую визу по поддельным документам в консульстве Словакии в Санкт-Петербурге.

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что задержанного зовут Вадим Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ “Вымпел”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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