“Без тестирования на COVID-19 и карантина”. Болгария на месяц упростила правила въезда для украинцев
01.09.2020, 0:35, Новости дня
С 1 сентября украинцы смогут ездить в Болгарию без тестов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и карантина. Об этом 31 августа сообщило посольство Украины в Болгарии на своей странице в Facebook.
“31 августа обновлено решение минздрава Болгарии, согласно которому с 1-го до 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина”, – говорится в сообщении.
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Posted by Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България on Esmaspäev, 31. august 2020
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 августа, общее количество инфицированных в мире превысило 25,3 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 848 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.
В Болгарии зафиксировали 16,1 тыс. случаев инфицирования, 11,3 тыс. человек выздоровели, 613 – умерли.
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