 

“Без тестирования на COVID-19 и карантина”. Болгария на месяц упростила правила въезда для украинцев

01.09.2020, 0:35, Новости дня

С 1 сентября украинцы смогут ездить в Болгарию без тестов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и карантина. Об этом 31 августа сообщило посольство Украины в Болгарии на своей странице в Facebook.

“31 августа обновлено решение минздрава Болгарии, согласно которому с 1-го до 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина”, – говорится в сообщении.

УВАГА! Важливе оголошення!31.08.2020 р. оновлено рішення Мінохорони здоров’я РБ № РД-01-488, згідно з яким з 1 до 30…

Posted by Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България on Esmaspäev, 31. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 августа, общее количество инфицированных в мире превысило 25,3 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 848 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.

В Болгарии зафиксировали 16,1 тыс. случаев инфицирования, 11,3 тыс. человек выздоровели, 613 – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / В США появится аналог музыкального конкурса «Евровидение»

13.07 / Эксперты рассказали о пользе шалфея

03.07 / За сутки в Украине провели более 26 тыс. тестирований на коронавирус

13.08 / ВОЗ хочет проанализировать данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19

25.07 / Захарова указала Климкину на превращение Украины в «мировую проблему»

21.07 / В центре Луцка захватили автобус с пассажирами, слышны выстрелы

20.07 / США ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова

12.08 / Российские ученые создали новый материал для машиностроения

20.07 / Полиция США объявила в розыск трех темнокожих мужчин после стрельбы в Вашингтоне

24.06 / Скандал в “Тоттенхэме”: самый дорогой футболист клуба отказался играть у Моуриньо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска