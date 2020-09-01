Украинка Козлова вышла во второй круг US Open

01.09.2020, 0:35, Новости дня

26-летняя Катерина Козлова из Украины в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, выиграла у 18-летней американки Уитни Осуигве. Счет – 6:3, 7:5, сообщает официальный сайт соревнований.

Козловой (99-й номер мирового рейтинга) пять раз удалось взять подачу соперницы, занимающей в рейтинге WTA 143-е место. Осуигве сделала три брейка.

Матч продолжался 92 минуты.

Во втором круге Козлова будет противостоять 12-й ракетке мира Петре Квитовой из Чехии.

US Open – первый турнир Большого шлема, который проводится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.