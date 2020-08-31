 

Глава ВТО уйдет работать в Pepsi – СМИ

31.08.2020, 23:10, Новости дня

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО), 62-летний Роберто Азеведо досрочно покидает свой пост. Он складывает полномочия на год раньше срока и уходит работать в компанию Pepsi, пишет британский журнал The Economist в понедельник, 31 августа.

По данным издания, Азеведо уходит в условиях ухудшения международной торговли и покидает организацию “в плачевном состоянии”. Он перейдет работать в компанию Pepsi.

В статье подчеркивается, что страны – члены ВТО еще не договорились о назначении исполняющего обязанности главы организации.

Бразилец Азеведо возглавлял ВТО с сентября 2013 года. Его второй срок полномочий начался в 2017 году.

Он решил покинуть свой пост еще в мае этого года. По прогнозам агентства Bloomberg, исполняющим обязанности гендиректора ВТО может стать один из четырех заместителей Азеведо: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольфф из США или И Сяочжунь из Китая.

Всемирная торговая организация прогнозировала резкое падение мировой торговли товарами в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее вероятное восстановление в 2021-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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