 

Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации с COVID-19

31.08.2020, 22:48, Новости дня

Необходимо быть готовыми к «самым разным» вариантам развития ситуации с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Мы должны быть готовы к самым разным вариантам, собственно, это сегодня и происходит. Но если мы будем соблюдать правила, изменений произойти не должно», – передает ТАСС ее слова.

При этом она добавила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ стабильна, но фиксируется ряд вспышек.

«Сегодня стабильность ситуации в Российской Федерации, она определена. Снижение определенное продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек, и с ними работаем», – сказала она.

Попова также отметила, что сложившаяся ситуация позволяет начать учебный год в очном формате.

«Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. COVID-19 вносит свои коррективы. В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому», – добавила глава Роспотребнадзора.

Также она подчеркнула, что школьники могут вернуться к дистанционному обучению в случае обострения ситуации с коронавирусом по тому же алгоритму, который применяется при вспышках гриппа.

«Да, это может быть, но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях», – отметила Попова.

По ее словам, речь идет об алгоритме, который «используется для гриппа, для острых респираторных инфекций» уже в течение нескольких лет.

Кроме того, она добавила, что кабинеты для отдельных дисциплин в школах будут использоваться с интервалами, а после блоков занятий кабинет будут дезинфицировать.

«Кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами. Класс, который будет из своего помещения закрепленного переходить в специальный кабинет, будет это делать, не соприкасаясь с другими ребятами. И после каждого такого блока занятий обязательно будет проводиться влажная уборка, дезинфекция и обеззараживание воздуха», – передает РИА «Новости» ее сообщение.

Также она добавила, что иностранные студенты, которые сейчас уже находятся в России, смогут приступить к учебе в вузах без ограничений.

«Иностранные студенты, которые находятся в Российской Федерации, – я уверена, что здесь никаких ограничений нет. А те, кто еще не приехал в Российскую Федерацию, смогут приехать тогда, когда это будет разрешено из разных стран, по тем правилам, которые будут определены», – заключила она.

Ранее Попова объяснила, что решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее. В то же время она признала, что такое решение является вызовом.



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