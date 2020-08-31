Члены совета белорусской оппозиции назвали свою стратегию успешной

31.08.2020, 22:08, Новости дня

Стратегия белорусского Координационного совета оппозиции успешна и уже дает свои результаты, считает член совета Мария Колесникова.

«Рассуждения о референдуме по конституции и возможности диалога <…> – это уже те шаги, которые власть делает только лишь под давлением (Координационного совета). А заявления в РФ и в ЕС о том, что они признают Координационный совет как партнера по переговорам, – это тоже важный момент», – сообщила Колесникова, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сказал, что белорусская оппозиция готова вести переговоры с властями республики по конституционной реформе, но не верит в вероятность предметного диалога и опасается «подмены понятий».

«В ситуации, когда нет совершенно никакого диалога, мы примем участие в любом позитивном диалоге, включая возможное обсуждение конституционной реформы. Но мы боимся, что это будет подменой понятий, это не будет реальным, настоящим диалогом», – сказал Знак.

Член президиума совета Павел Латушко сделал заявление о необходимости юридически зарегистрировать совет белорусской оппозиции как общественное движение.

«Нам постоянно говорят: вы не легитимны, вы не представляете никого, вы представляете толпу, вы представляете маргиналов. Нужно показать, что это юридически оформленная сила», – сказал Латушко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Оппозиция в Белоруссии сформировала Координационный совет.