Число случаев COVID-19 в США превысило 6 млн

31.08.2020, 21:08, Новости дня

В Соединенных Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 6 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В США более 183 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, передает RT.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал, что он, в отличие от демократа Джозефа Байдена, привлечет Китай к ответственности за распространение коронавируса по всему миру.

По данным на 26 августа число случаев COVID-19 в мире превысило 24 млн человек.

11 августа сообщалось, что число случаев коронавирусом в мире превысило 20 млн человек, 14 августа – 21 млн человек, 22 августа – 22 млн человек.