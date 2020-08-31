Турция пригрозила Греции войной из-за пересмотра морских границ

31.08.2020, 20:53, Новости дня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Греция расширит свои территориальные воды в Эгейском море, то это будет поводом для войны, пишет Das Erste. Между тем, премьер Греции Кирьякос Мицотакис анонсировал расширение греческих территориальных вод в Ионическом море.



Reuters

Турецкое правительство вновь ужесточило тон в рамках своего спора о морских границах с Грецией, пишет Das Erste. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Греция расширит свои территориальные воды в Эгейском море, то это будет поводом для начала войны.

МИД Греции быстро отреагировал на эти слова, заявив, что турецкая тактика угроз войной противоречит «международной политической культуре», учитывая, что Греция лишь реализует свои законные права. Как отмечает издание, в минувшую среду греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис объявил в парламенте страны о том, что Греция расширит зону своих территориальных вод в Ионическом море с 6 до 12 морских миль. При этом Мицотакис отметил, что Греция готова к диалогу с Турцией касательно исключительной экономической зоны.

Впрочем, отмечает Das Erste, предложение Афин в Анкаре восприняли, скорее, как угрозу. В Эгейском море Турция проводит активную разведку газовых месторождений, однако эти воды входят в исключительную экономическую зону Греции, ввиду того что к греческой территории относится ряд островов Эгейского моря. Правительство Турции настаивает на том, чтобы не учитывать острова при определении морских границ.

Как пишет издание, процесс распределения морских границ сложен с точки зрения международного права: разные страны трактуют его по-разному. Случай с Эгейским морем особенно острый, поскольку в нём есть несколько греческих островов, находящихся ближе к территории Турции, чем к самой континентальной Греции.