Названа причина пожара под Анапой

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31.08.2020, 20:48, Новости дня

Причиной пожара в заповеднике «Утриш» недалеко от Анапы, который возник на прошлой неделе, стал костер отдыхающих, говорится в акте осмотра территории пожара сотрудниками управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и Анапского лесничества.

«В результате осмотра территории пожара установлено следующее. Был установлен очаг возгорания в результате общения с гражданами, отдыхающими на территории заказника (лагуны) 24 августа. Граждане указали место возгорания, на котором ранее была организована стоянка с проживанием (палатки) отдыхающих, использующих для приготовления пищи открытый огонь», – передает ТАСС сообщение документа.

Отмечается, что точка возгорания находится в границах государственного природного заповедника «Утриш» и вне границ регионального заказника «Большой Утриш».

Ранее руководство Краснодарского края заявило, что причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». По его мнению, именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря.

В тушении природных пожаров на Кубани были задействованы самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32, принадлежащие МЧС РФ. Наземная группировка составляла 486 человек и 86 единиц техники.

Сообщалось, что из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» прошла массовая эвакуация туристов.

Правоохранительные органы проводят проверку сообщений о взимании платы капитанами судов, привлеченных к спасению, за эвакуацию туристов из зоны пожара под Анапой.



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