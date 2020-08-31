 

Суд отказался закрыть уголовное дело в отношении Майкла Флинна

31.08.2020, 20:45, Новости дня

Апелляционный суд США в понедельник отказался закрыть уголовное дело в отношении бывшего советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна.

Апелляционный суд округа Колумбия повторно рассмотрел ранее принятое решение и отказался предписать судье удовлетворить прошение Министерства юстиции о закрытии дела.

Постановление позволяет окружному судье Эммету Салливану заслушать аргументы сторон и принять решение о том, следует ли удовлетворить просьбу Минюста.

Судья подчеркнул, что хочет внимательно рассмотреть прошение, прежде чем вынести решение.

Флинн дважды признал себя виновным в даче ложных показаний о своих разговорах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Обвинения ему были предъявлены в рамках расследования российского вмешательства в выборы, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Президент Трамп говорил, что в этом деле с Флинном обошлись несправедливо.



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