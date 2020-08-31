Суд отказался закрыть уголовное дело в отношении Майкла Флинна
31.08.2020, 20:45, Новости дня
Апелляционный суд США в понедельник отказался закрыть уголовное дело в отношении бывшего советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна.
Апелляционный суд округа Колумбия повторно рассмотрел ранее принятое решение и отказался предписать судье удовлетворить прошение Министерства юстиции о закрытии дела.
Постановление позволяет окружному судье Эммету Салливану заслушать аргументы сторон и принять решение о том, следует ли удовлетворить просьбу Минюста.
Судья подчеркнул, что хочет внимательно рассмотреть прошение, прежде чем вынести решение.
Флинн дважды признал себя виновным в даче ложных показаний о своих разговорах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.
Обвинения ему были предъявлены в рамках расследования российского вмешательства в выборы, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер.
Президент Трамп говорил, что в этом деле с Флинном обошлись несправедливо.
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