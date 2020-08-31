 

Бывшего владельца “Дельта Банка” подозревают в неуплате налогов на сумму 33 млн грн

31.08.2020, 20:30, Новости дня

Бывшему владельцу “Дельта Банка” сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины). Об этом 31 августа проинформировал Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в феврале 2015 года на счет владельца банка поступило более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица – нерезидента. Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Однако уклонился от уплаты, что привело к непоступлению в бюджет свыше 33 млн грн, заявили в офисе.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Физическим лицом – владельцем “Дельта Банка” являлся Николай Лагун; часть финучреждения принадлежала американской корпорации Cargill.

“Дельта Банк” был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.

В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления “Дельта Банка” Елене Поповой и трем другим лицам. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко отметил, что “все аферисты сбежали за границу”, но пообещал “рано или поздно их поймать”.

10 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц арестовал активы, принадлежащие Лагуну. Активы разбили на пулы, которые поочередно выставляют на продажу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяную езду

30.06 / Рубль завершает месяц под давлением: курс евро превысил 80 рублей

02.08 / Дорожное полотно на западе Москвы просело при проведении земляных работ

31.07 / Компания Toyota назвала цены на обновленные Land Cruiser, 4Runner и Tundra

25.06 / Опубликован рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет

25.08 / “Методы ж “товарищей чекистов”… Медичи завидуют поди”. Шнуров высказался об отравлении Навального

26.07 / Саркози рассказал, как «жёстко» его встретил Путин в 2008 году

25.06 / “Ростов” выставит против “Арсенала” основной состав, несмотря на карантин команды

21.07 / TOK FM – в разыгравших Дуду пранкерах заподозрили ставленников российских спецслужб

05.07 / Зеленского обязали изучить возможность блокировки 5G на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска