Бывшего владельца “Дельта Банка” подозревают в неуплате налогов на сумму 33 млн грн

31.08.2020, 20:30, Новости дня

Бывшему владельцу “Дельта Банка” сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины). Об этом 31 августа проинформировал Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в феврале 2015 года на счет владельца банка поступило более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица – нерезидента. Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Однако уклонился от уплаты, что привело к непоступлению в бюджет свыше 33 млн грн, заявили в офисе.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Физическим лицом – владельцем “Дельта Банка” являлся Николай Лагун; часть финучреждения принадлежала американской корпорации Cargill.

“Дельта Банк” был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.

В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления “Дельта Банка” Елене Поповой и трем другим лицам. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко отметил, что “все аферисты сбежали за границу”, но пообещал “рано или поздно их поймать”.

10 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц арестовал активы, принадлежащие Лагуну. Активы разбили на пулы, которые поочередно выставляют на продажу.