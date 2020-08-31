Министр спорта и врио губернатора ЕАО посетили спортивные объекты Биробиджана

31.08.2020, 19:08, Новости дня

Министр спорта Олег Матыцин совместно с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном побывал на готовящемся к открытию катке с искусственным льдом «Победа» и стадионах «Дальсельмаш» и «Дружба» в Биробиджане.

«На ледовой арене «Победа» идут последние приготовления к открытию. На поле залит лед, нанесена разметка. Уже в следующем месяце здесь пройдут первые матчи с участием местных команд в рамках Ночной хоккейной лиги. На строительство спортивного объекта было затрачено более 331 млн рублей, 230 из которых выделены из федерального бюджета. Олег Матыцин высоко оценил ледовую арену и выразил уверенность в том, что объект будет востребован среди жителей региона всех возрастов», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Врио губернатора ЕАО отметил, что на стадионе «Дальсельмаш» необходима серьезная реконструкция. Новая система вентиляции, ремонт трибун и подтрибунных помещений, замена покрытия поля. Несмотря на состояние, на стадионе «Дальсельмаш» круглогодично проходят тренировки и крупные спортивные мероприятия. Летом здесь занимаются любители футбола, зимой открывается сезон хоккея с мячом и конькобежного спорта. Матыцин отметил, что в рамках подписанного накануне соглашения на спортивные объекты региона будет обращено особое внимание, предусмотрено как строительство новых, так и реконструкция уже существующих.

Также министр осмотрел стадион «Дружба». В 2015 году здесь завершился ремонт. Появилось современное покрытие, новые пластиковые трибуны. Внутри также обустроены новые спортивные залы для проведения соревнований по баскетболу и волейболу. «Дружба» стала центром проведения массовых спортивных мероприятий в регионе. Работа по модернизации стадиона проходит регулярно. Так, в этом году здесь появился тренажерный зал. На память Матыцин оставил на его стене свой автограф и пожелания для спортсменов.

«На каждом спортивном объекте Олег Матыцин общался с тренерами и отвечал на их вопросы. Одна из актуальных проблем – федеральные стандарты подготовки по ряду видов спорта. Многие из них необходимо привести в соответствие с текущими реалиями и пожеланиями спортсменов и тренеров из регионов страны. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн предложил активистам собрать мнения на специально организованной встрече и официально передать их в федеральное министерство», – отмечается в сообщении.

«Основная задача – навести элементарный порядок в сфере физкультуры и спорта. Необходимо восстановить то, что есть на сегодняшний день, и построить плоскостные сооружения, которые бы дали возможность массового развития спорта, чтобы от него постепенно идти к спорту высших достижений», – подчеркнул Гольдштейн.

В завершении своего визита Матыцин выразил надежду, что спорт в регионе будет и дальше развиваться. Профильное министерство будет поддерживать начинания региона в этом направлении.

«Все мероприятия, которые мы определили в качестве плана действий на самое ближайшее время, будут реализованы. Видно, что в регионе спортивная жизнь не стоит на месте. Планы не просто остаются на бумаге, они реализуются каждый день. Самое главное, что люди являются частью большой команды. Он заинтересованы, чтобы жизнь стала комфортнее, в том числе и за счет развития спортивной инфраструктуры», – сказал министр.