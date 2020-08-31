Полуфиналы конкурса «Лидеры России. Политика» пройдут в Москве в сентябре

31.08.2020, 18:48, Новости дня

В Москве с 20 по 26 сентября на площадке отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» состоятся два полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это первый очный этап конкурса, к участию в котором были приглашены 544 конкурсанта.

Первый полуфинал пройдет с 20 по 23 сентября, второй – с 23 по 26 сентября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Каждый из полуфиналов будет состоять из контрольного тестирования, двухдневной оценочной части мероприятия и подведения итогов. В первый день все, кто получил приглашение на ретест, должны будут в присутствии наблюдателей на компьютерах повторно пройти тестирование, задания которого будут аналогичны тем, что были на дистанционном этапе проекта. К последующим оценочным мероприятиям будут допущены только те, кто сможет подтвердить свои результаты заочного прохождения тестов», – рассказал о предстоящих полуфиналах генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В отличие от конкурса управленцев «Лидеры России», суперфинал которого пройдет в начале сентября, участников проекта «Лидеры России. Политика» будут оценивать по иным критериям, среди которых, например, служение обществу, социальный интеллект и публичные коммуникации.

Как отметил председатель Экспертного совета Конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко, спектр компетенций для оценки участников формировался на основе представлений о том, каким должен быть современный политический деятель.

«Важно понимать, что в обоих проектах мы отбираем настоящих лидеров, поэтому в каждом из этих конкурсов особое внимание уделяется способностям работать в команде и вести людей за собой. Однако в проекте для политиков мы смещаем центр внимания с чисто профессиональных компетенций на такие качества, как служение обществу и ответственность за результат. Это обусловлено в том числе спецификой ожиданий от финалистов и победителей – мы ждем, что в будущем они смогут быть максимально эффективными в работе с населением и представлением интересов людей на всех уровнях», – рассказал Безручко.

Мероприятия очного этапа посетят члены Наблюдательного совета Конкурса «Лидеры России. Политика» и наставники проекта. Они смогут понаблюдать за ходом полуфиналов и тем, как участники выполняют задания.

«Это первый подобный конкурс для политиков и законотворцев, и состав полуфиналистов выглядит настолько сильным, что я уверена: на полуфиналах будет очень состязательная атмосфера!» – поделилась своими ожиданиями депутат Государственной Думы и член Наблюдательного совета конкурса Светлана Журова.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, наставник конкурса «Лидеры России. Политика» Александр Жуков отметил, что в современных реалиях для любого профессионала, особенно в политической сфере, очень важно постоянно учиться и обмениваться опытом.

«Думаю, что такие состязательные форматы, как наш конкурс, очень полезны для общего развития и расширения кругозора. А от полуфиналистов и финалистов мы ждем интересных и конструктивных идей по решению разного рода существующих проблем», — заключил Жуков.

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.

По результатам двух полуфиналов будут определены финалисты проекта, а из них тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».