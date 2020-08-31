Правящая партия Черногории не набрала большинства на выборах

31.08.2020, 18:05, Новости дня

Прозападная правящая партия Черногории потерпела серьезную неудачу на парламентских выборах, заняв первое место по числу голосов, но не набрав большинства для самостоятельного формирования правительства.

По итогам воскресных выборов Демократическая партия социалистов (ДПС), которая находится у власти около 30 лет, получила 35,06 процента голосов, сообщила избирательная комиссия.

Оппозиционный альянс «За будущее Черногории», который стремится к более тесным связям с Сербией и Россией, набрал 32,55 процента голосов, а центристская коалиция «Мир – наша нация» получила 12,53 процента голосов.

Президент Мило Джуканович в воскресенье заявил, что ДПС может получить 40 из 81 места в парламенте с помощью более мелких партий, но все равно не набирает большинства.

«Режим пал, – сказал своим сторонникам лидер просербского оппозиционного альянса Здравко Кривокапич. – Начался новый день в свободной Черногории».