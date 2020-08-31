Ефремов в суде отказался признавать вину в ДТП

31.08.2020, 17:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов впервые начал давать в Пресненском суде показания по делу о смертельном ДТП. Свою вину актер вновь не признал.

При этом он объяснил, почему сразу после аварии со смертельным исходом все же признал вину.

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем – оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», – передает его слова ТАСС.

Ефремов утверждает, что когда он «начал смотреть записи, которые показывала жена», он «себя даже не узнал».

«Начинается моя память с момента, когда я сижу у следователя. Я не помню, предлагал ли он мне адвоката. Я вышел, меня встретили друзья, Дашка [видимо, актриса Дарья Белоусова] предложила поехать к ней, там спокойнее, а утром уже умер Захаров [жертва ДТП], и мы поехали в суд», – сказал актер.

Кроме того, Ефремов утверждает, что не помнит, были ли он за рулем в день ДТП и не понимает, откуда у него в крови нашли следы наркотиков.

«Я с пяти часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги, я искал деньги, пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню», – передает слова актера РИА «Новости».

«Один друг мне сказал – если надо, назову его имя – что в 12 дня я ему звонил пьяный. Я не очень понимаю, откуда у меня наркотики в крови нашли, были у меня там вечеринки, но я не помню в себе такой тяги, чтобы я это употреблял», – сказал Ефремов.

Актер отрицает также все версии представителя защиты Александра Добровинского о том, что к делу причастны другие известные артисты. «Ни [Сергей] Гармаш, ни [Иван] Стебунов, никто из актеров не имеет к этому отношения. Вот и все, что я помню», – сказал он.

Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.