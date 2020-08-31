В Тверской области убили кота-библиотекаря

31.08.2020, 17:48, Новости дня

В Тверской области злоумышленник застрелил из пневматического оружия кота Степана, который был «трудоустроен» в библиотеке города Городня.

«Степочки больше нет. Убили его. Вернее, убил. И я знаю, кто. Ищу свидетелей», – говорится на странице библиотеки города Городня во «ВКонтакте»

По информации местных СМИ, одному из соседей не понравился запах, который появился в подъезде после визитов Степана, после чего мужчина расправился с животным, передает РИА «Новости».

Как информирует телеканал «360», директор городнинской библиотеки Ольга Смирнова рассказала, что в сентябре 2019-го рыжий соседский кот Степан пришел в библиотеку села Городня в Тверской области.

«До сентября он сидел отдыхал под елочкой около библиотеки, а стало холодно — мы его пригласили в библиотеку», – сказала она.

Степан стал каждый день приходить в библиотеку – весь рабочий день он всячески помогал сотрудникам, поднимал настроение им и посетителям, никогда ничего в библиотеке не метил и не грыз.

Кот на протяжении почти полугода исправно приходил на работу, так что администрация библиотеки решила его «трудоустроить». Во время самоизоляции Степан еще долго приходил к дверям закрытой библиотеки в начале рабочего дня.

В последний раз Степана хозяйка видела 25 августа – утром он вышел «на работу», а потом исчез.

Для поиска кота по городу расклеили объявления. Спустя несколько дней в библиотеку позвонили и сообщили, что обнаружили кота без признаков жизни.

Смирнова рассказала, что все знают, кто это сделал, но имен никто не называет, на клич о поиске свидетелей тоже не отзываются.

«Никто с этим человеком не хочет связываться. Нехороший человек», – сказала Смирнова.

В ГУ МВД по области сообщили, что проводят проверку по данному факту.

«В настоящее время сотрудниками полиции назначено проведение проверки, опрашиваются сотрудники библиотеки и другие возможные свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение», – передает издание «Подъем» сообщение ведомства.

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