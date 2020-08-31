 

Украинские пограничники задержали женщину с георгиевскими ленточками

31.08.2020, 17:08, Новости дня

Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки с символикой 9 мая и ленты с российским триколором.

«В пункт пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе, на вход из РФ прибыла гражданка Украины 1985 года рождения. Во время осмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки «9 мая», ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1 тыс. штук», – говорится в сообщении государственной пограничной службы Украины, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, женщина занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Задержанная отказалась объяснить, зачем везла обнаруженные предметы. Ее подозревают в причастности к пропаганде коммунистического режима.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. 



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