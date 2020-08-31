Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе

31.08.2020, 16:48, Новости дня

Индийские военные нарушили достигнутые с Китаем договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха, сообщил официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Шуйли.

«31 августа индийские военные подорвали консенсус, достигнутый на предыдущих многоуровневых переговорах между двумя сторонами, они вновь незаконно пересекли линию контроля в районе южного берега озера Пангонг-Цо и перевала Жэцинь, что (…) вызвало напряженность на границе», – передает заявление ТАСС.

В связи с инцидентом Китай выразил протест Индии и намерен принять все необходимые меры для защиты своего территориального суверенитета, говорится в заявлении министерства обороны КНР.

«Китайская сторона выражает решительный протест. Мы требуем от индийской стороны немедленно вернуть войска, незаконно пересекшие линию контроля, контролировать свои войска на передовой, соблюдать обещания и не допустить дальнейшей эскалации ситуации», – цитирует заявление минобороны Китая РИА «Новости».

В министерстве отметили, что китайские военные примут все необходимые меры реагирования, будут внимательно следить за развитием ситуации и решительно отстаивать территориальный суверенитет, мир и стабильность в приграничном районе.

Ранее Минобороны Индии сообщило о произошедшем в минувшие выходные новом столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.

В Индии заявили, что «В ночь на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч в ходе продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво».

При этом не уточняется, идет ли речь об одном и том же инциденте.