 

Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе

31.08.2020, 16:48, Новости дня

Индийские военные нарушили достигнутые с Китаем договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха, сообщил официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Шуйли.

«31 августа индийские военные подорвали консенсус, достигнутый на предыдущих многоуровневых переговорах между двумя сторонами, они вновь незаконно пересекли линию контроля в районе южного берега озера Пангонг-Цо и перевала Жэцинь, что (…) вызвало напряженность на границе», – передает заявление ТАСС.

В связи с инцидентом Китай выразил протест Индии и намерен принять все необходимые меры для защиты своего территориального суверенитета, говорится в заявлении министерства обороны КНР.

«Китайская сторона выражает решительный протест. Мы требуем от индийской стороны немедленно вернуть войска, незаконно пересекшие линию контроля, контролировать свои войска на передовой, соблюдать обещания и не допустить дальнейшей эскалации ситуации», – цитирует заявление минобороны Китая РИА «Новости».

В министерстве отметили, что китайские военные примут все необходимые меры реагирования, будут внимательно следить за развитием ситуации и решительно отстаивать территориальный суверенитет, мир и стабильность в приграничном районе.

Ранее Минобороны Индии сообщило о произошедшем в минувшие выходные новом столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.

В Индии заявили, что «В ночь на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч в ходе продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво».

При этом не уточняется, идет ли речь об одном и том же инциденте.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Медведчук задекларировал офшорную компанию, которой принадлежит одна из самых дорогих яхт в мире – Bihus.info

03.07 / Зеленский провел консультации о кандидатуре нового главы Нацбанка

25.06 / В Кремле оценили обвинения в адрес лидера Косово в военных преступлениях

10.07 / Смартфон Redmi K30 5G резко упал в цене в Китае

17.07 / Магера об изменениях в избирательное законодательство: Логика в том, чтобы принудить авторитетных людей из сел и поселков идти на поклон к партиям

14.08 / Ouest-France – «новая эра» или «карт-бланш» для аннексии — Израиль и ОАЭ заключили мирный договор

12.08 / “Народ заслуживает лучшего”. В Евросоюзе заявили, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни демократическими

27.08 / ОП провела слушания плана мероприятий «Десятилетия детства»

17.07 / Некоторые больницы в Калифорнии переполнены больными с коронавирусом

03.07 / Замглавы Минобрнауки задержана по подозрению в хищении 40 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска