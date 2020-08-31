В Москве возбудили дело по факту нападения на оппозиционного блогера Егора Жукова

31.08.2020, 11:45, Новости дня

Московская полиция в понедельник возбудила уголовное дело по факту нападения на оппозиционного активиста и политического блогера Егора Жукова, который в минувшие выходные был избит возле своего дома на западе Москвы.

22-летний студент, ставший одним из лидеров прошлогодних антиправительственных протестов, был доставлен в больницу поздно вечером в воскресенье, сообщили его союзники в социальных сетях, опубликовав фотографии избитого.

В прошлом году российский суд признал Жукова виновным в разжигании экстремизма из-за публикаций на его канале в YouTube и запретил ему пользоваться интернетом на два года. Сам Жуков считает приговор политически мотивированным.

Московская полиция заявила, что пытается найти и задержать напавших на Жукова. По словам союзников активиста, неизвестные скрылись с места нападения на скутерах. В случае признания виновными в нападении им грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что напавшие на Жукова будут найдены и наказаны.

Официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано в ходе брифинга в Брюсселе осудил нападение на Жукова.

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что виновные в этом жестоком и трусливом нападении будут как можно скорее привлечены к ответственности», – сказал Стано.

Стано назвал нападение частью «очень негативной тенденцию в области прав человека в России».

Жуков заявил в воскресенье, что из-за оппозиционной деятельности его отчислили из университета.