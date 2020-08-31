 

Партия “Слуга народа” представила кандидатов в мэры на местных выборах. Список

31.08.2020, 14:40, Новости дня

Партия “Слуга народа” на съезде 31 августа представила своих кандидатов в мэры областных центров и городов Украины на местных выборах, которые пройдут этой осенью, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Кандидатами от “Слуги народа” стали:

в Виннице – глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов;
в Днепре – главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко;
в Житомире – ректор государственного университета “Житомирская политехника” Виктор Евдокимов;
в Запорожье – первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко;
в Ивано-Франковске – директор строительной компании “Мельник” Александр Богачев;
в Киеве – нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук;
в Кривом Роге (Днепропетровская область) – генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик;
в Кропивницком – банкир Ольга Ковалева-Алокили;
во Львове – депутат Львовского горсовета седьмого созыва Тарас Кльофа;
в Николаеве – предприниматель, председатель общественной организации “Будущее Николаева” Татьяна Домбровская;
в Одессе – комик, бывший участник “Джентльмен-шоу” Олег Филимонов;
в Полтаве – застройщик, президент спортивного клуба “Полтава” Сергей Иващенко;
в Ровно – председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль;
в Сумах – нардеп от “Слуги народа” Татьяна Рябуха”
в Славянске (Донецкая область) – депутат Словянского горсовета Ольга Алтунина;
в Тернополе – комик, автор и актер шоу “Країна У” производства студии “95 квартал” Виктор Гевко;
в Ужгороде – депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;
в Харькове – председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер;
в Херсоне – ректор Херсонского государственного аграрного университета, бывший депутат Херсонского горсовета от “Европейской солидарности” Юрий Кириллов;
в Хмельницке – депутат Хмельницого облсовета Инна Ящук;
в Черкассах – владелец группы компаний по производству агрохимии “Укравит” Виталий Ильченко;
в Черновцах – предприниматель-ресторатор, председатель областной организации партии “Слуга народа” Виталий Другановский;
в Чернигове – бизнесмен, бывший глава местной ячейки партии “Удар” Юрий Тарасовец.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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