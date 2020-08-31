Некоторые комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины – Ермак

31.08.2020, 15:25, Новости дня

Отдельные комментарии бывшего премьер-министра Украины, заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Об этом сказано в заявлении руководителя Офиса президента Андрея Ермака, опубликованном 31 августа на сайте ОПУ.

“Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается в тематике. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины”, – отметил Ермак.

При этом он подчеркнул, что большинство позиций, которые высказал Фокин, “по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей”.

Ермак отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления, а Минские соглашения и предложения украинских властей по поводу законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не предусматривают особого статуса для всего Донбасса, речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно называл красные линии, за которые украинские власти не переступят в вопросе Донбасса, и заверил, что позиция украинской делегации в ТКГ “полностью соответствует национальным интересам Украины”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В июле 2020 года Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске, в августе Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию “Страна”, опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

“И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса”, – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. “Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов”, – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.