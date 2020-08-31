Глава Нацразведки США назвал Китай большей угрозой, чем Россия

31.08.2020, 15:08, Новости дня

Китай представляет для Соединенных Штатов «гораздо большую опасность», чем Россия, сообщил Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в интервью Fox News.

Он прокомментировал свое решение заменить брифинги в конгрессе по безопасности выборов письменными отчетами. Вместе с тем Рэтклифф обвинил конгрессменов в распространении и ложной интерпретации секретной информации, передает RT.

Глава американской Нацразведки заявил, что прилагал все усилия, проводя брифинг «не только для надзорных комитетов, но и для каждого члена конгресса». Однако больше этого делать он не намерен.

«В считанные минуты после окончания одного из этих брифингов ряд членов конгресса отправился в различные СМИ и слил секретную информацию в политических целях. Чтобы создать ложное изложение событий, согласно которому РФ каким-то образом является большей угрозой национальной безопасности, чем Китай», – сказал Рэтклифф.

«Я не хочу преуменьшать роль России. Они представляют серьёзную угрозу национальной безопасности. Но изо дня в день угрозы, с которыми мы сталкиваемся со стороны Китая, значительно возрастают. (…) Любой, кто говорит обратное, просто политизирует разведку для продвижения собственного нарратива», – добавил он.

Ранее Рэтклифф сообщил в Конгрессе, что его аппарат «будет выполнять свое обязательство по обеспечению конгресса полной и актуальной информацией перед президентскими выборами посредством готовых письменных разведывательных материалов». Он пояснил, что таким образом будет возможно лучше защищать источники и методы, при этом информация будет отвечать «самым высоким аналитическим стандартам».

Между тем глава комитета палаты представителей конгресса по разведке Адам Шифф обвинил администрацию президента США в распространении ложной информации. Он считает, что Белый дом старается «преуменьшить российское влияние на выборы 2020 года».

«Они собираются излагать информацию в письменной форме вместо устного брифинга. В этом нет никакого смысла, если только цель не в том, чтобы помешать членам конгресса, представителям американского народа, задавать вопросы. Скрывать правду – значит скрывать то, что русские снова вмешиваются, чтобы помочь президенту переизбраться», – сказал Шифф в интервью CNN.

Fox News отмечает, что другие критики решения Рэтклифа также заявили, Белый дом «играет на руку» Москве. «Президент Трамп надеется, что Владимир Путин ещё раз продвинет его кандидатуру и прикроет его чудовищные неудачи в ведении нашей страны через многочисленные кризисы, с которыми мы сталкиваемся. И он не хочет, чтобы американский народ знал, какие шаги предпринимает Владимир Путин, чтобы помочь Трампу добиться переизбрания», – говорится в заявлении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Ранее комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

При этом МИД РФ не увидел реальных фактов в докладе Сената о «вмешательстве» РФ в выборы в США.

МИД РФ заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам на выборы президента США, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.

В мае 2018 года была рассекречена часть доклада, в котором комитет Сената Соединенных Штатов по разведке обвинил Россию в стремлении повлиять на результаты американских выборов 2016 года, однако признал попытки «вмешательства» провальными.

В октябре 2019 года специальный комитет по разведке Сената Конгресса США заявил, что «Агентство интернет-исследований» якобы вмешивалось в выборы президента США в 2016 году по распоряжению российских властей.