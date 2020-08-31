Второй свидетель заявил о сидевшем на пассажирском сиденье Ефремове

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31.08.2020, 14:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы вышел со стороны пассажирского сиденья, сообщил свидетель Андрей Гаев в зале Пресненского суда.

Он отметил, что видел, как его друг Александр Кобец разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья, передает РИА «Новости». 

«Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов», – сообщил свидетель.

Ранее Ефремов назвал последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни.

Напомним, до этого Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. При этом выяснилось, что свидетель слеп на один глаз, а зрение на другом – минус три. 

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств».



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