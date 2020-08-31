Губернатор Орегона призвала положить конец «циклу насилия» в Портленде

31.08.2020, 14:05, Новости дня

В воскресенье в Портленде продолжились акции протеста. На их фоне губернатор Орегона пообещала направить подкрепление полиции и обсудить проблемы, которые стали движущей силой многомесячных демонстраций против расовой несправедливости.

Одна из групп демонстрантов направилась к зданию, используемому правоохранительными органами, а полиция Портленда, как уже не раз случалось ранее, объявила скопление людей «незаконным» и произвела аресты.

Губернатор Орегона Кейт Браун вечером в воскресенье призвала всех, включая избранных должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и общественных лидеров, объединиться, чтобы остановить цикл насилия.

«Реальные перемены произойдут в результате упорной работы по достижению расовой справедливости», – заявила она.

Браун объявила, что полиция штата Орегон направит своих сотрудников в Портленд, чтобы разгрузить местных следователей для «ареста и предъявления обвинений лицам, совершающим насильственные действия». Она также пообещала провести публичный форум с участием мэра Портленда Теда Уиллера, организаторами протестов и общественными лидерами.

Браун осудила действия «вооруженных правых самоуправцев», противостоявших демонстрантам в ряде городов США. Ее заявление прозвучало через день после стрельбы со смертельным исходом, последовавшей за столкновениями между сторонниками президента Дональда Трампа и участниками контр-демонстрации.

«Правая группа "Молитва патриотов" (Patriot Prayer) и члены самопровозглашенной милиции вчера вечером приехали в центр Портленда, с оружием и в поисках драки, – заявила Браун. – Каждый житель Орегона имеет право на свободное выражение своих взглядов, не опасаясь смертоносного насилия. Я не позволю членам "Молитвы патриотов" и вооруженным сторонникам идеи превосходства белой расы вновь принести кровопролитие на наши улицы».

В сообщении полиции говорится, что вечером в субботу полицейские услышали стрельбу и обнаружили белого мужчину, умершего от огнестрельного ранения в грудь. Очевидцы сообщили, что погибший носил шляпу с эмблемой организации «Молитва патриотов», базирующейся в штате Вашингтон, которая ранее вступала в столкновения с протестующими.

Газета Oregonian, ссылаясь на источники, знакомые с делом, сообщила, что полиция расследует действия 48-летнего мужчины, который называл себя антифашистом и размещал сообщения об участии в акциях протеста в Портленде в последние несколько месяцев.

На пресс-конференции в воскресенье мэр Уилер призвал демонстрантов не прибегать к насилию и не пытаться отомстить после смертельной стрельбы в субботу вечером.

Президент, который, судя по всему, смотрел трансляцию, выразил свою критику через Твиттер.

После того, как Трамп назвал демократа Уилера «дураком» и обвинил его в «больших людских потерях и разрушениях» в этом либеральном городе, мэр Портленда, который был явно зол, обратился к президенту через телекамеры, назвав его комментарии «классическим Трампом».

«Вы пытались разделить нас больше, чем любая другая фигура в современной истории, и теперь вы хотите, чтобы я остановил насилие, которое было создано с вашей помощью, – заявил Уилер Трампу. – Что нужно Америке, так это остановить вас, чтобы мы могли вновь объединиться и стать одной Америкой».

Мэр пустился в пространные рассуждения, затронув самые разные темы – от сексистских высказываний Трампа о женщинах до его «расистских атак на чернокожих людей».

На прошлой неделе, соглашаясь стать официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, Трамп использовал Портленд в качестве примера мрачного будущего, в котором могут оказаться американцы, если на выборах 3 ноября победит его оппонент, бывший вице-президент Джо Байден.

Избиратели «не будут в безопасности в Америке Джо Байдена», заявил президент.

Ожидается, что Байден отреагирует на это в своем выступлении в понедельник в Пенсильвании. Штаб Байдена сообщил, что выступление будет посвящено вопросу «Чувствуете ли вы себя в безопасности в Америке Дональда Трампа?».

На прошлой неделе Байден заявил MSNBC, что Трамп видит в уличном насилии «политическую выгоду» для себя.

«Ему нужно больше насилия, а не меньше», – сказал Байден.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, возложил ответственность за насилие в Портленде на власти штата и местных чиновников. По мнению Волфа, они «не позволяют правоохранительным органам выполнять свою работу».

«Насилие должно прекратиться», – добавил он.

По его словам, федеральное правительство вновь предлагает помочь Портленду в поддержании правопорядка в дополнение к направленным ранее силам, которые впоследствии были выведены.

Трамп ретвитнул видео, на котором колонна автомобилей с его сторонниками въезжает в Портленд, назвав их «замечательными патриотами». Выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS, Волф отверг предположения, что, приветствовав парад машин, Трамп усилил напряженность.

«Конечно же, нет», – заявил он.

Стрельба в Портленде стала очередным инцидентом на фоне волнений на межрасовой почве, которые проходят в США. Американцы протестуют против расовой несправедливости и жестокого обращения полиции с представителями меньшинств после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая при задержании полицией.

Президент Трамп намерен посетить один из таких городов, Кеношу в штате Висконсин, во вторник, хотя губернатор штата Тони Эверс попросил его не приезжать.

23 августа в Кеноше белый полицейский семь раз выстрелил в спину чернокожему Джейкобу Блейку при попытке арестовать его из-за бытового конфликта. Инцидент привел к серии ночных протестов, в ходе которых два человека были застрелены, а еще один был ранен.

На следующий день 17-летнему белому жителю соседнего Иллинойса Кайлу Риттенхаусу, заявившему, что он находился в Кеноше для защиты бизнеса в ходе уличных протестов, были предъявлены обвинения в убийствах.

«Обстоятельства этого инцидента все еще расследуются», – заявил Волф.