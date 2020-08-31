С аукциона продается среднемоторный Honda Civic 80-х годов выпуска

31.08.2020, 14:00, Новости дня

В рамках готовящегося аукциона Bring & Trailer появились данные о готовящейся продаже уникальной модели Honda Civic 1984 года выпуска.

Примечательной особенностью вышеуказанного экземпляра значится его среднемоторная компоновка. В столь необычном исполнении японские разработчики демонстрировали модель Honda Civic в период с 1987 до 1992 года. Кроме того, продаваемая модель имеет задний привод. Редкий экземпляр получил 3,2-литровый агрегат, а также доработанный подрамник.

Известно также, что новая модель получила 6-ступенчатую механическую коробку передач. Экземпляр Honda Civic 1984 года выпуска находится в отличном техническом и визуальном состоянии. Стартовая цена с аукциона составит порядка 35,5 тысяч долларов, однако в дальнейшем стоимость может вырасти.