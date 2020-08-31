Песков сообщил, когда состоится встреча Путина и Лукашенко

31.08.2020, 13:59, Новости дня

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение ближайших двух недель. Об этом 31 августа на брифинге рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщили “Ведомости”.

“Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится”, – сказал Песков.

Агентство “Интерфакс” сообщило, что журналисты также попросили спикера Кремля прокомментировать создание “силового резерва РФ” для стабилизации обстановки в Беларуси, о чем на прошлой неделе заявил Путин. Песков рассказал, что для использования этого резерва не понадобится согласие Совета Федерации, но пока речь об этом не идет, поскольку ситуация в Беларуси находится под контролем.

30 августа Путин и Лукашенко провели пятый телефонный разговор за месяц, во время которого обсудили “укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям”, а также договорились о встрече во время визита белорусского президента в Москву. До этого лидеры двух стран разговаривали 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые вспыхнули в Беларуси после президентских выборов.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций и насилия против митингующих. Лидеры ЕС призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в соседней стране.