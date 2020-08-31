Абэ заявил Путину о готовности к диалогу для заключения мирного договора

31.08.2020, 11:48, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе о решении уйти в отставку, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе разговора Аюэ подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Пресс-служба Кремля сообщает, что Путин в телефонном разговоре с Абэ поблагодарил его за совместную работу.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

«В связи с решением Синдзо Абэ об уходе с поста премьер-министра Владимир Путин поблагодарил его за совместную работу, большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Глава японского правительства также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России», – говорится в телеграмме.

Также обе стороны подчеркнули важность укрепления добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в понедельник сообщалось, что Уходящий в отставку Абэ собрался позвонить Путину.