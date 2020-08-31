 

Немецкие компании выводят капиталы из России в страхе перед коронавирусом

31.08.2020, 11:40, Новости дня

Из-за коронавируса Германия за несколько месяцев отозвала из РФ €1,1 миллиардов капитала, пишет немецкий телеканал N-TV. В результате немецкие компании вывели из страны больше средств, чем вложили, а объём инвестиций Германии в Россию достиг низшего уровня за последние два десятка лет, хотя перед этим объёмы немецких капиталовложений выросли до рекордных показателей.


Reuters

Во втором квартале года объём немецких инвестиций в Россию достиг низшего уровня за последние два десятилетия, отмечает N-TV. По версии телеканала, основная причина этого — пандемия коронавируса, но есть и политические основания.

Из-за коронавируса немецкие фирмы в последнее время стали инвестировать меньше средств в Россию. По данным российско-германской внешнеторговой палаты, в прямых инвестициях из Германии произошёл заметный спад по сравнению с 2018-2019 годами, когда объём капиталовложений достиг рекордных показателей.

По словам главы внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, больше капитала было отозвано, чем вложено: «Многие инвестиции были отсрочены и отложены». По данным немецкого федерального банка, немецкие компании с марта по июнь вывели из РФ около €1,1 млрд. Как пояснил Шепп, неуверенность инвесторов вызвана средствами по ограничению распространения коронавируса, которые вводятся по всему миру.

Также в германо-российской внешнеторговой палате сообщили, что за прошедшие два десятка лет объёмы немецких инвестиций в Россию ещё не достигали такого низкого уровня, как во втором квартале текущего года. Как напоминает телеканал, в крупнейшей по площади стране мира из-за пандемии коронавируса на несколько недель были введены карантинные ограничения.

Между Франкфуртом-на-Майне и Москвой до сих пор осуществлялись только единичные авиарейсы в особом порядке. «Спекуляции по поводу вторжения РФ в Белоруссию и отравления оппозиционера Алексея Навального дополнительно навредили инвестиционному климату», — добавил Шепп.

Как пишет внешнеторговая палата, за первое полугодие общий объём инвестиций, тем не менее, вырос почти на €700 млн, что объясняется хорошим стартом в начале года. «Многие фирмы ожидали благополучного года в российском бизнесе, потом пришёл коронавирус», — отметил глава ведомства. В 2018 году объёмы прямых инвестиций достигли рекордных показателей в €3,8 млрд, а в 2019 году они составили €2,6 млрд, пишет немецкий телеканал N-TV.



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