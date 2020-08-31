Беспилотные модели Audi протестируют дорогами Китая

31.08.2020, 11:26, Новости дня

Немецкий бренд Audi сообщил о старте тестовых испытаний новых электрокаров Audi e-tron, которые оснащаются опцией автопилота.

В частности, дорожные заезды проводят на территории Китая, где одновременно тестируют 10 машин на дорогах общего пользования. В свою очередь, в выбранном городе проживают порядка 400 тысяч человек, тогда как общая протяженность дорог не превышает 80 километров. Любой желающий может поучаствовать в тестировании и для этого необходимо лишь оформить заявку через смартфон.

Новый электрокар e-tron с опцией автопилота могут начать тестировать и в других китайских городах. Напомним, модель e-tron доступна также и на российском рынке, где предложена модификация с мотором на 360 л.с. мощности с полным приводом.