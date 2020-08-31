 

Умерла звезда фильма «Терминатор-2»

31.08.2020, 10:48, Новости дня

Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, информирует Movieweb.

Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом только сейчас. Причина смерти не разглашается, передает РИА «Новости».

По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме – «Терминатор-2: Судный день», где она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. В частности, Лэсли досталась роль Терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном.



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