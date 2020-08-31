В РФ оценили результаты выборов в Черногории

31.08.2020, 10:48, Новости дня

«Предварительные результаты выборов вызывают осторожный оптимизм, но возможная победа оппозиции вряд ли серьезно повлияет на внешнеполитический курс страны», – сообщил газете ВЗГЛЯД балканист Вадим Самодуров, комментируя предварительные итоги выборов в парламент Черногории.

«Правящая партия и оппозиционная коалиция пока идут ноздря в ноздрю. На утро понедельника можно говорить лишь о том, что оппозиция скорее всего победит. Но Мило Джуканович вряд ли так просто согласится с победой оппозиции», – сказал балканист, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

Эксперт также призвал не спешить с выводами относительно того, что в случае победы оппозиции внешнеполитический курс Черногории изменится. «Я читал мнение Константина Косачева (председателя комитета Совета Федерации по международным делам – прим. ВЗГЛЯД), который предположил, что после выборов Черногория возможно отойдет от антироссийской ориентации. Но я был бы очень осторожен в подобных прогнозах», – добавил собеседник.

«Друзей нужно заводить до того, как они победили на выборах. Мы возлагаем большие надежды на каких-то случайных людей, а потом эти надежды, как правило, не оправдываются. Кроме того, оппозицию Черногорию можно назвать друзьями Москвы весьма условно. Их декларация ориентации на Сербию и Россию пока ни о чем не говорит», – убежден эксперт.

«Кроме того, при Джукановиче у Москвы с Подгорицей были вполне нормальные отношения. Доказательством этому может служить многочисленное присутствие черногорского бизнеса в России, в том числе в банковском секторе», – добавил балканист.

«Поэтому предварительные результаты выборов вызывают лишь осторожный оптимизм. Есть шанс на то, что власть сменится. Но это шанс не столько для России, сколько для самих черногорцев, потому что люди устали от режима Джукановича, который держится уже несколько десятков лет», – заключил Самодуров.

В понедельник государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала предварительные результаты парламентских выборов после обработки 98,55% голосов.

Согласно предварительным результатам, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича набирает 35,12%. Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» набирает 32,54%, коалиция «Мир – наша нация» – 12,55%, коалиция «Черное на белое» – 5,57%, cоциал-демократы Ивана Брайовича – 4,09%.

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов.

Ранее власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.