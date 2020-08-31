США заплатят высокую цену за увлечение санкциями

31.08.2020, 10:23, Новости дня

При Трампе США слишком часто и беспорядочно используют санкции, пишет обозреватель The Washington Post Фарид Закария. На его взгляд, подобное бессистемное злоупотребление экономическим давлением может отвернуть от Вашингтона даже союзников и подорвать международное доминирование доллара.



Reuters

При администрации Трампа Соединённые Штаты вышли из стольких международных соглашений, нарушили так много устоев и разозлили такое количество союзников, что игнорировать возникшее недовольство невозможно. Но один конкретный подход может нанести непоправимый ущерб статусу Америки как сверхдержавы: беспорядочное использование санкций и злоупотребление ими, пишет колумнист The Washington Post Фарид Закария.

По его словам, США использовали санкции на протяжении десятилетий. Но в последние годы они резко увеличились, особенно при действующем президенте. Он вводил более чем в два раза больше санкций в год, чем оба его предшественника, включая 700 санкций против Ирана, принятых в один день в 2018 году.

Широкие санкции против Ирана и Венесуэлы вызвали беспокойство у верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она предупредила, что эти ограничения ставят системы здравоохранения в этих странах на грань уничтожения и подвергают опасности жизни миллионов простых людей.

Но Трамп применяет санкции не только против «врагов» Америки. Он угрожает ими таким партнёрам Вашингтона, как Ирак и Турция, обещая разрушить экономики обеих стран, если они не сделают так, как он требует, обращает внимание Закария.

Ранее в этом месяце три союзника Трампа в сенате направили письмо немецкому оператору порта в Балтийском море, в котором угрожали «сокрушительными правовыми и экономическими санкциями», если он продолжит реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Угрозы вызвали возмущение в Германии — высокопоставленные политики обвинили США в «шантаже» и «неоимпериализме».

На взгляд журналиста, вполне понятно, почему Вашингтон тяготеет к санкциям как к предпочтительному инструменту внешней политики. Они кажутся беззатратным способом заставить страны изменить курс. Они не требуют ни привлечения войск, ни выделения больших сумм иностранной помощи. Они позволяют выразить неодобрение и изобразить деятельность без трудного выбора и жертв.

На самом деле санкции имеют свою цену. Как и в случае с тарифами, за эту политику платит средний американский потребитель, но расходы распределяются между гражданами. И хотя ограничения могут причинять целям «реальную боль», они редко оказывались эффективными для достижения задачи, которая часто является основной — смены режима. Правительства Кубы, Венесуэлы, Ирана и Северной Кореи продолжают находиться у власти после десятилетий санкций, подчёркивает Закария.

Тем не менее, Америка при Трампе всё чаще прибегает к санкциям, пользуясь преимуществами усиления своей финансовой системы. Растущая взаимосвязанность мировой экономики увеличила потребность в единой доминирующей валюте, и её роль стал играть доллар.

В результате, когда США вводят «вторичные санкции» против любого, кто ведёт бизнес с находящимся под санкциями субъектом, это может ограничить доступ цели к международным транзакциям. Иными словами, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном и вновь наложили санкции, Исламская республика в значительной степени оказалась отрезанной от международной экономики.

«Это необычайная сила, и Вашингтону не следует использовать её легкомысленно. Давление США вызывает сильный дискомфорт даже среди их союзников. Чем больше Вашингтон злоупотребляет своей властью, тем большие усилия прилагаются для поиска альтернативы гегемонии доллара», — отмечает Закария.

По словам журналиста, РФ и Китай давно пытаются найти способы обойти «долларовый контроль». «Разъярённые» санкциями против Ирана европейцы сейчас делают то же самое. Пока они воздерживаются от самых крайних вариантов, таких как национализация банковской системы SWIFT, но уже создали альтернативный механизм INSTEX, хотя пока и неохотно поддерживают его.

«Но чем больше Трамп прибегает к санкциям в качестве односторонней дубинки и чем больше он использует их, чтобы выглядеть жёстко, а не выполнять всеобъемлющую стратегию, тем больше другие страны будут возмущаться Соединёнными Штатами и давать отпор. Такова настоящая цена санкций», — предупреждает автор статьи.

«Мощь доллара остается одной из самых сильных сторон Америки. Перед лицом проблемы COVID-19 Вашингтон имеет важное преимущество: он может выпускать долговые обязательства в своей собственной валюте, которая является мировой резервной валютой, не опасаясь гиперинфляции или обесценивания. Но если однажды эта привилегия испарится, удар будет неизгладимым, и мы оглянемся на неправильное использование этого драгоценного ресурса и пожалеем, что не обращались с ним с большей осторожностью», — заключает Фарид Закария.