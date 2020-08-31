Автопилот для Tesla научился распознавать знаки ограничения скорости

31.08.2020, 10:10, Новости дня

Сегодня стало известно, что компания Tesla может «научить» свои электрокары распознавать дорожные знаки ограничения скорости.

В частности, разработчики намерены предложить соответствующее обновление, которое внесет существенную корректировку в систему безопасности автомобилей. Для реализации задумки понадобится оснастить электрокары дополнительной системой, которая способна тщательно считывать сведения о дорожных знаках.

Вместе с тем изначально автопилот ориентировался исключительно только на навигацию, которая предусматривала данные об имеющихся ограничениях на конкретном участке пути. Кроме того, автопилот Tesla обладает возможностью распознавания сигналов светофоров.