Автопилот для Tesla научился распознавать знаки ограничения скорости
31.08.2020, 10:10, Новости дня
Сегодня стало известно, что компания Tesla может «научить» свои электрокары распознавать дорожные знаки ограничения скорости.
В частности, разработчики намерены предложить соответствующее обновление, которое внесет существенную корректировку в систему безопасности автомобилей. Для реализации задумки понадобится оснастить электрокары дополнительной системой, которая способна тщательно считывать сведения о дорожных знаках.
Вместе с тем изначально автопилот ориентировался исключительно только на навигацию, которая предусматривала данные об имеющихся ограничениях на конкретном участке пути. Кроме того, автопилот Tesla обладает возможностью распознавания сигналов светофоров.
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