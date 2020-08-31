 

Внедорожник Aurus Komendant будет представлен осенью 2021 года

31.08.2020, 10:10, Новости дня

Осенью следующего года рассекретят предсерийную модификацию отечественного внедорожника Aurus Komendant.

Такие данные привели в Минпромторге РФ. Вместе с тем серийное производство внедорожника Aurus Komendant стартует к 2022 году. Автомобиль изначально планировали продемонстрировать публике на автосалоне в Москве, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие не состоялось. Предполагается, что внедорожник Aurus Komendant окажется самым продаваемым в своей линейке отечественного бренда

Более того, первым в серийное производство поступит роскошный седан Senat, который планируется ежегодно выпускать в количестве пяти тысяч экземпляров. Остальные данные и более точные сроки выхода внедорожника пока не сообщаются.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В Кремле оценили возможность многодневного голосования на выборах в будущем

25.07 / Открыта для всех религий — Эрдоган принял участие в первой молитве после превращения Айя-Софии в мечеть

27.06 / Посольство РФ отвергло обвинения в причастности к убийствам американских военных в Афганистане

08.08 / Демонстранты в Бейруте назвали свои требования

09.08 / В Южной Корее женщина-депутат в платье возмутила соцсети – она перепутала парламент с баром

15.07 / Канье Уэст не смог соперничать с Трампом и Байденом по поддержке избирателей

09.07 / В Кремле сочли нелогичной «связь» убийства чеченца в Австрии с Кадыровым

04.08 / Польша оштрафовала «Газпром» за «нежелание сотрудничать»

01.07 / Кроссовер Cadillac XT6 получит доступную версию

22.07 / В Астраханской области построят 3,2 млн квадратных метров жилья к 2025 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска