Внедорожник Aurus Komendant будет представлен осенью 2021 года

31.08.2020, 10:10, Новости дня

Осенью следующего года рассекретят предсерийную модификацию отечественного внедорожника Aurus Komendant.

Такие данные привели в Минпромторге РФ. Вместе с тем серийное производство внедорожника Aurus Komendant стартует к 2022 году. Автомобиль изначально планировали продемонстрировать публике на автосалоне в Москве, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие не состоялось. Предполагается, что внедорожник Aurus Komendant окажется самым продаваемым в своей линейке отечественного бренда

Более того, первым в серийное производство поступит роскошный седан Senat, который планируется ежегодно выпускать в количестве пяти тысяч экземпляров. Остальные данные и более точные сроки выхода внедорожника пока не сообщаются.