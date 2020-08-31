В Портленде на фоне беспорядков погиб один человек

31.08.2020, 1:05, Новости дня

На фоне протестов в Портленде был застрелен один человек, пишет Newsweek. Как отмечает издание, этот инцидент произошёл после того, как в город прибыла большая группа сторонников Трампа, которые в субботу вечером вступили в противостояние с протестующими из движения Black Lives Matter.



Reuters

В американском Портленде был застрелен человек, причём, как пишет Newsweek, произошло это после того, как в город приехала большая группа сторонников президента Дональда Трампа, которые в субботу вечером вступили в противостояние с протестующими из движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение». — ИноТВ).

Как отмечается в статье, полицейские прибыли на место происшествия, услышав звуки стрельбы. Там они обнаружили мужчину с пулевым ранением в грудь.

«Офицеры прибыли в течение минуты и обнаружили небольшую группу, собравшуюся вокруг лежащего на улице человека, — сказали в полицейском бюро Портленда. — В этого человека стреляли, и он не выжил».

В бюро не раскрыли никаких дополнительных подробностей ни об убитом, ни о подозреваемом в этом преступлении, говорится в статье.

По данным Associated Press, пока неясно, связан ли этот инцидент с уличными столкновениями, которые произошли в центре Портленда между протестующими и сторонниками Трампа, прибывшими в город караваном из 600 автомобилей.

Между тем фотограф-фрилансер, работающий на информагентство Associated Press, заявил о том, что слышал три выстрела и видел , как полицейские медики работали с жертвой. Им оказался белый мужчина.

Кроме того, по словам фотографа, на мужчине была шляпа с символом Patriot Prayer — группы правого толка, члены которой ранее вступали в столкновения с протестующими в Портленде.