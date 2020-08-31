 

Toyota запустила в продажу модель Yaris Cross

31.08.2020, 8:53, Новости дня

С сегодняшнего дня в Японии стартовали продажи обновленного кроссовера Toyota Yaris Cross.

Модель может похвастаться улучшенными бамперами, а также увеличенными расширителями арок. Разработчики применили в паркетники Toyota Yaris Cross новую платформу TNGA. Известно, что автомобиль приводится в движение 1,5-литровым бензиновым мотором на 105 л.с., а также имеет 5-ступенчатую трансмиссию. Во всех комплектациях применили передний привод.

Что касается интерьера салона, то новинка имеет улучшенную мультимедийную систему, кондиционер, кнопочный запуск мотора. Кроме того, модель Toyota Yaris Cross оснастили противобуксовочной системой и улучшенными опциями безопасности.



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