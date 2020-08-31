Боевики на Донбассе за сутки совершили две провокации

31.08.2020, 7:32, Новости дня

За прошлые сутки боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Около Марьинки [Донецкой области] наши воины отметили несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2”, – говорится в сообщении.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках трехсторонней контактной группы, украинские военные задокументировали пролет вражеского беспилотника.

“Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование”, – отметили в штабе.

Провокации противника не несли угрозы украинским военным, потому оружие в ответ они не применяли.

С начала новых суток на всех участках фронта соблюдается режим тишины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.