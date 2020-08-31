 

Боевики на Донбассе за сутки совершили две провокации

31.08.2020, 7:32, Новости дня

За прошлые сутки боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Около Марьинки [Донецкой области] наши воины отметили несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2”, – говорится в сообщении.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках трехсторонней контактной группы, украинские военные задокументировали пролет вражеского беспилотника.

“Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование”, – отметили в штабе.

Провокации противника не несли угрозы украинским военным, потому оружие в ответ они не применяли.

С начала новых суток на всех участках фронта соблюдается режим тишины.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 30. august 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

16.08 / Соглашение ОАЭ и Израиля назвали прямым ударом по палестинскому вопросу

29.07 / Путин назвал основные требования к вакцине от коронавируса

28.06 / Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко

14.07 / В Армении на границе с Азербайджаном повредили трубы Газпрома

25.06 / Озвучена дата продаж премиального кроссовера WEY VV7 GT Brabus

03.08 / Советовавший «поменьше питаться» депутат задекларировал доход в 4 копейки

07.07 / Novavax получила от правительства США 1,6 миллиарда долларов на вакцину от COVID-19

23.07 / Названы сроки создания арктической версии вертолета Ми-26Т2В

16.07 / Немецкий экономист – в распределении финансовой помощи ЕС благоволит европейским экономическим «двоечникам»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска