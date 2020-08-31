 

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

31.08.2020, 7:32, Новости дня

К утру 31 августа коронавирусом в мире заразилось 25 143 423 человек (+147 тыс. человек за сутки).

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 845 414 человек (+3 тыс. человек за сутки), выздоровело 16 618 168.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 996 431. Из них умерло 183 057 человек, излечилось 2 153 939.

В Бразилии заболело 3 862 311 человек. Из них 120 828 умерли и 3 237 615 излечились.

В Индии инфицировано 3 621 245 человека, 63 498 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 987 470 инфицированных и 17 045 умерших. В Перу, ЮАР и Колумбии число заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Мексике (находятся на третьем месте по смертности – 64 158 человека) число инфицированных превысило полмиллиона. В Испании , Чили и Аргентине – 400 тыс. Порог в 300 тыс. человек преодолели Иран, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Бангладеш.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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