 

ЕС не захотел превращения Белоруссии в «новую Украину»

31.08.2020, 6:48, Новости дня

Евросоюз и РФ не противостоят друг другу в Белоруссии, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, «никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

В Белоруссии «не Европа и РФ противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям», сказал он, отметив, что демонстранты поднимают не флаги ЕС, а старые белорусские флаги.

Боррель полагает, что «лучшим решением было бы «переиграть матч» под контролем ОБСЕ». Он заверил, что ЕС не собирается «ограничиваться выражением озабоченности», нужно «вводить санкции против ответственных, если ЕС хочет соответствовать своим принципам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Запад не решается на введение серьезных санкций против Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Канье Уэст не смог соперничать с Трампом и Байденом по поддержке избирателей

16.07 / Иммунолог Лапий: Ученые считают, что основная нагрузка COVID-19 придется на вторую волну. Не хочется, чтобы эти прогнозы осуществились

30.08 / Милиция перекрыла подходы к центральным площадям в Минске

22.07 / Инфляция в Украине должна быть выше, чем в странах Евросоюза – глава Минэкономики

17.08 / В Украине оценили развитие ситуации в Беларуси после выборов

10.07 / Около 2 млрд тонн углекислого газа из атмосферы сможет поглотить каменная пыль

12.08 / Путин пообещал помочь в строительстве больницы на Камчатке

07.08 / Медики забили тревогу из-за угрозы вспышек коронавируса в офисах

25.07 / COVID-19 стал катастрофой для пожилых американцев

11.07 / Опубликован обновленный график вывозных авиарейсов для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска