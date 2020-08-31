Жители Южной Кореи стали жертвами столкновения с броневиком войск США

31.08.2020, 6:48, Новости дня

В результате столкновения автомобиля с броневиком войск США погибли четверо жителей Южной Кореи, сообщают информационные агентства.

Столкновение произошло в городе Пхочхон. Американские военные возвращались на базу с учений. В результате ДТП один из военных получил легкие ранения, у броневика повреждена гусеница. Причины ДТП устанавливаются, передает РИА «Новости» со сылкой на «Ренхап».

В июле стало известно о проработке сокращения воинского контингента США в Южной Корее на фоне сохраняющихся между странами разногласий по оборонным расходам.