Руководство БСК уличили в отказе от модернизации предприятия

31.08.2020, 6:48, Новости дня

Руководство Башкирской содовой компании (БСК) практически не вкладывало средства в модернизацию предприятия, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Туда практически не вкладывались деньги, от 2% до 3% оставалось на модернизацию. Все, что там сейчас на предприятии есть, это, в основном, те вещи, которые еще в Советском Союзе строились. Точно нужно модернизировать», – передает ТАСС слова Хабирова.

По его словам, все решения относительно дивидендов, кадровой политики и стратегии производства принимались мажоритарными акционерами, которые владели 62% акций.

«Совет директоров не мог блокировать это решение, и акционеры просто ставили правительство в известность о своих действиях, но власть влиять не могла», – сказал глава региона.

При этом Хабиров отметил, что оборот предприятия составляет «несколько десятков миллиардов рублей, это предприятие, где работают 9 тыс. человек».

В четверг президент Владимир Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг БСК. Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить законность приватизации предприятия.

В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

Напомним, в субботу председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК).